В Губкинском строительство ледового дворца идет по графику

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин посетил стройплощадку будущего ледового дворца и спортшкол, в которых сейчас идет ремонт.

Так, рабочие уже завершили устройство основания Ледового дворца и приступили к монолитным работам входной группы первого и второго этажей. В ближайшее время начнется сборка металлокаркаса.

- Работы выполняются четко по графику, каждый день на стройке работают более 70 человек.

Этот объект очень важен для всех губкинцев, поэтому постараемся сдать его в указанные сроки - весной следующего года, - отметил управлеец.

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

А в зале греко-римской борьбы «Олимп» и в здании спортшколы «Фортуна» уже выполнена большая часть демонтажных работ. Планируется, что обновленные спортшколы распахнут свои двери предстоящей осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Губкинском продолжается строительство проблемного долгостроя в 9 микрорайоне. Сейчас в помещении идет работа с электропроводкой и отоплением (подробнее)