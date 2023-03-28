В Новом Уренгое строительство бассейна «Юность» завершится к концу лета

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое строительство бассейна «Юность» площадью более 2,5 тысяч квадратных метров завершится к концу лета. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Работы завершим к концу лета, новый учебный год пловцы начнут в обновленных родных стенах, - подчеркнул управленец.

Также он сообщил, что здание будет состоят из трех этажей, вместо запланированных друг. На последнем разместятся дополнительные кабинеты, залы для тренировок и галерея для зрителей, из которой можно будет наблюдать за спортсменами во время соревнований и занятий.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

- За зиму строители сделали хороший рывок, набрали нужный темп. Самые сложные работы уже выполнены, в завершающей стадии - фасад, - прокомментировал Андрей Воронов.

На объект уже поданы тепло и вода. Идет внутренняя отделка помещений, выполняется кладка плитки в чашах бассейнов.

Напоминаем, что реконструкция бассейна затянулась из-за двух недобросовестных подрядчиков, сорвавших сроки.