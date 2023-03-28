В Тазовском полным ходом идет подготовка ко Дню оленевода

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В Тазовском готовятся отметить День оленевода, который пройдет с 1 по 2 апреля. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

- Осмотрел вместе с коллегами площадку для проведения мероприятия. Несмотря на метели, ее подготовка ведется в ежедневном режиме. Сооружаем зоны под спортивные состязания, прокладываем трассу для гонок на оленьих упряжках, оборудуем места для зрителей, - отметил управленец.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Одно из самых захватывающих мероприятий - соревнования по северному многоборью. По классике, тундровики посоревнуются в метании тынзяна на хорей. Это давнее занятие народов Севера, которое отображает охоту на оленей.

На состязаниях тынзян - специальный аркан, которые метают с расстояния 15 метров, а попасть он должен на хорей - шест высотой 3 метра. Победителя определят по наибольшему количеству попаданий.