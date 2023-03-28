Благодаря энергоэффективному капремонту ямальцы меньше платят за коммуналку

Фото: фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО

На Ямале жители многоквартирников больше не будут переплачивать за коммунальные ресурсы. Речь идет о тех домах, которые затронул энергоэффективный капремонт, пояснили в пресс-службе фонд капитального ремонта МКД.

- Благодаря модернизации инженерных систем и установке автоматики, регулирующей подачу тепловой энергии в дом, при энергоэффективном капремонте серьезно экономится потребление коммунальных ресурсов. Жители получают и оплачивают услуги в нужном объеме, не переплачивая за «лишнее» отопление, а возможность регулировать температуру увеличивает комфорт, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что данная мера входит в список мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирников. Работы в этом направлении ведутся на Ямале с 2016 года.