В 2022 году энергетики организовали отдых для 168 детей работников

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Представители кадрового блока «Россети Тюмень» рассказали о выполнении энергокомпанией положений коллективного договора. Так, в прошлом году для 168 детей работников был организован лечебно-оздоровительный отдых, а ежемесячную материальную помощь получили более 100 многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких родителей.

Среди ключевых результатов выполнения коллективного договора за 2022 год – увеличение финансирования социальных программ и программ повышения квалификации, соблюдение всех принятых социальных гарантий и рост средней заработной платы за прошедший год более чем на 16 %. Всего на выполнение коллективного договора в 2022 году направлено 780 млн рублей.

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков сфокусировал внимание на приоритетах кадровой и социальной политики компании. «В основе нашей общей с профсоюзом системы ценностей находятся здоровье и компетенции работников. Более 20% регулярных затрат на исполнение коллективного договора идут именно на эти цели. А объем средств, направленных в 2022 году на единовременную материальную помощь, превысил 216 млн рублей», – прокомментировал руководитель.

Профсоюзные лидеры одобрили инициативы компании по реализации социальных проектов в 2023 году. Например, ожидаемое изменение формата ряда программ позволит сделать их более удобными и доступными для работников.