На Ямале построят еще три детских сада нового поколения

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале появятся еще три детских сада нового поколения. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Дошкольные учреждения возведут в жилых микрорайонах Тарко-Сале, Губкинского и Салехарда. Каждое из них рассчитано на 240 мест и сможет вместить 13 групп детей от 2 месяцев до 7 лет.

В каждом детсаду предусмотрены залы для занятий музыкой и спортом, бассейн, помещения для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога, комнаты для преподавателей, вестибюль-холл при входной группе, медицинский блок. Однако особенностью садов станут общее игровое пространство и уход от коридорной системы с возможностью трансформации помещений.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

При благоустройстве территории также создадут зоны индивидуальных игровых для каждой группам и общее игровое пространство.

- Благодаря общему игровому пространству в новых детсадах создадут систему взаимодействия детей разных возрастных категорий. А это возможности для нового опыта, наставничества, ученичества. Также мы предусмотрим комбинированные группы, чтобы дети с особенностями здоровья воспитывались и росли в коллективе вместе с другими ребятами, - рассказал куратор проектов, заместитель руководителя дирекции капитального строительства Алексей Подсезерцев.