В Тарко-Сале молодой мужчина ограбил пенсионера, к которому пришел в гости

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Полицейские Пуровского района раскрыли кражу денег с банковской карты. Как сообщили в пресс-службе местного ОМВД, с соответствующим заявлением обратился 65-летний житель Тарко-Сале, он сообщил, что кто-то похитил у него более 26 тысяч рублей.

- Установлено, что накануне пропажи в гостях у заявителя находились его знакомые, которые распивали алкоголь. Среди присутствующих был и 25-летний местный житель, он, воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, похитил карту. После этого злоумышленник пошел в магазин и стал расплачиваться картой за свои покупки (стоимостью до одной тысячи рублей), - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом злоумышленник накупил за чужой счет продукты, алкоголь и различные вещи. Всего он потратил 26 235 рублей.

Оказавшись в отделении, мужчина признал вину. Кстати, ранее у него уже были проблемы с законом.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».