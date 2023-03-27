Волонтеров из России приглашают отправиться в парк «Ингилор» для помощи овцебыкам

Фото: Арктического центра добровольчества

Стартовал прием заявок для участия во втором сезоне добровольческих миссий на Ямал. Активисты отправятся в «парк Ледникового периода» и помогут сотрудникам в реконструкции вольера, где содержатся овцебыки.

Всего запланированы две летние поездки, каждая из которых займет около недели - в июле и августе. Волонтеры отправятся в долину реки Большая Хадата, расположенную в 120 километрах от Салехарда.

- Эта миссия - простая и понятная возможность стать сопричастным к большому делу восстановления популяции овцебыков на Ямале. Не нужно обладать специальными навыками, чтобы полезно провести неделю на кордоне Морозова: у охотинспекторов задач круглый год хватает, руки там лишними не бывают. Шанс совершить удивительное путешествие на край земли будет у дюжины претендентов, - говорит директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина.

Принять участие в добровольческих миссиях могут волонтеры из России и стран ближнего зарубежья от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до 31 мая на платформах ДОБРО.РФ и ГудСерфинг.