Из-за непогоды в Надымском районе перекрыли участок трассы Сургут - Салехард

Фото: администрация Надымского района

Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель и сильный ветер с порывами до 20 м/с) перекрыт участок трассы Сургут - Салехард, проходящий через Надымский район.

- Подрядной организацией и нарядами ДПС перекрыто движение на участке дороги Сургут - Салехард - с 824 до 860 километра (район поворота на Ямсовейское ГКМ - подъезд к поселку Пангоды), - рассказали в администрации муниципалитета.

Сейчас спецтехника работает на месте, устраняя снежный затор. О возобновлении проезда или формировании колонн будет сообщена дополнительно.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников и автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также соответствующая информация размещается на интерактивной карте.

В случае ЧП обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.

Дополнено: на данный момент движение восстановлено.