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Для жителей Ямала проведут день оказания бесплатной юридической помощи - 31 марта. Об этом сообщил филиал ассоциации юристов в регионе.

- Каждый гражданин, имеющий неразрешенные юридические вопросы, может обратиться к специалистам и получить квалифицированную правовую помощь, - прокомментировали в организации.

Прием граждан будет длиться в течение всего рабочего дня - с 9:00 до 18:00 (без перерыва на обед) - по следующим адресам:

- Салехард. Ул. Подшибякина, д. 25а;

- Лабытнанги. Пл. В. Нака, д. 1, каб. 110 и 139;

- Ноябрьск. Ул. Ленина, д. 47, каб. 10;

- Надым. Ул. Зверева, д. 8, каб. 310;

- Муравленко. Ул. 70 лет Октября, д. 30А, каб 8;

- Тарко-Сале. Ул. Республики д. 25;

- Мужи. Ул. Уральская, д. 14А, каб. 206.