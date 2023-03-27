На Ямале молодежи из числа коренных народов компенсируют затраты на аренду жилья

На Ямале молодежи из числа коренных народов компенсируем затраты на аренду жилья Фото: Вера Зенина

На Ямале вводят новую меру поддержки для молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера. В течение трех лет после окончания колледжа им компенсируют затраты на аренду жилья. Сумма составит 25 тысяч рублей в месяц.

Однако важно соблюсти два условия: первое - учиться без троек, второе - устроиться на работу по специальности на предприятия Ямала, кроме бюджетного сектора.

На поддержку уже могут рассчитывать выпускники прошлого года. Им нужно лишь обратиться в центр занятости своего города или поселка. Консультацию можно получить по телефону 8 (34922) 4-96-10.

- Это позволит вчерашним студентам решить на первое время вопрос с жильем и закрепиться на рынке труда для дальнейшего развития карьеры, - отметила директор департамента занятости населения региона Ольга Акинина.