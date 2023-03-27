На Ямале 27 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 48 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 117.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровел 21 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 8 989 человек с COVID-19, госпитализировано 602 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 595 199 случаев. Излечились от коронавируса 8 160 жителей, а 31 - скончался.