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НовостиНедвижимость27 марта 2023 8:47

Разрушенная больница в Волновахе, которую восстанавливает Ямал, готова уже наполовину

В главном лечебном корпусе идут отделочные работы
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямал продолжает восстанавливать больницу в Волновахе. По информации регионального департамента строительства и жилищной политики, объект готов уже наполовину.

Так, в главном лечебном корпусе идут отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку, линолеум, монтируют декоративные панели и вентиляцию, устанавливают двери, электрофурнитуру. А в корпусе отделения диагностики ведутся работы по устройству цементно-песчаной стяжки.

Также идет работа и в хозяйственном блоке, а в гаражных боксах строители заняты монтажом металлокаркаса для облицовки стен. Параллельно выполняются фасадные работы, благоустройство территории.

На объект уже закуплены и поставляются медицинское оборудование, мебель. Все работы завершатся до конца года.

Напоминаем, что также Ямал восстанавливает в Волновахе детскую школу искусств.