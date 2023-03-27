Разрушенная больница в Волновахе, которую восстанавливает Ямал, готова уже наполовину

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямал продолжает восстанавливать больницу в Волновахе. По информации регионального департамента строительства и жилищной политики, объект готов уже наполовину.

Так, в главном лечебном корпусе идут отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку, линолеум, монтируют декоративные панели и вентиляцию, устанавливают двери, электрофурнитуру. А в корпусе отделения диагностики ведутся работы по устройству цементно-песчаной стяжки.

Также идет работа и в хозяйственном блоке, а в гаражных боксах строители заняты монтажом металлокаркаса для облицовки стен. Параллельно выполняются фасадные работы, благоустройство территории.

На объект уже закуплены и поставляются медицинское оборудование, мебель. Все работы завершатся до конца года.

Напоминаем, что также Ямал восстанавливает в Волновахе детскую школу искусств.