Врачи Новоуренгойской ЦГБ удалили миому матки пациентке с врожденной патологией кишечника

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Врачи Новоуренгойской ЦГБ выполнили сложную гинекологическую операцию. Специалисты Кристина Панова и Иван Лазарев удалили миому матки труднодоступной локализации у пациентки с врожденной патологией кишечника.

- Крупная миома, примерно 7 сантиметров, располагалась между мочевым пузырем и маткой. Женщину беспокоили боли и нарушения функции мочевого пузыря, - рассказали в больнице.

В связи с заболеванием кишечника пациентка несколько раз была прооперирована. Образовавшиеся в результате воспаления спайки затрудняли проведение лапароскопической операции. Однако опытные гинекологи-хирурги выбрали именно этот метод оперативного лечения, как максимально щадящий для пациентки.

Сначала врачи разъединили спайки, а затем удалили миому и ушили матку. На все действия у врачей ушло чуть больше часа.

Сегодня пациентку перевели на амбулаторное лечение.