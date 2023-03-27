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НовостиЗдоровье27 марта 2023 7:40

Врачи Новоуренгойской ЦГБ удалили миому матки пациентке с врожденной патологией кишечника

Сейчас женщина лечится дома
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Врачи Новоуренгойской ЦГБ выполнили сложную гинекологическую операцию. Специалисты Кристина Панова и Иван Лазарев удалили миому матки труднодоступной локализации у пациентки с врожденной патологией кишечника.

- Крупная миома, примерно 7 сантиметров, располагалась между мочевым пузырем и маткой. Женщину беспокоили боли и нарушения функции мочевого пузыря, - рассказали в больнице.

В связи с заболеванием кишечника пациентка несколько раз была прооперирована. Образовавшиеся в результате воспаления спайки затрудняли проведение лапароскопической операции. Однако опытные гинекологи-хирурги выбрали именно этот метод оперативного лечения, как максимально щадящий для пациентки.

Сначала врачи разъединили спайки, а затем удалили миому и ушили матку. На все действия у врачей ушло чуть больше часа.

Сегодня пациентку перевели на амбулаторное лечение.