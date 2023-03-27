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Предстоящим летом в Муравленко заменят более шести километров сетей теплоснабжения и водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Ямалкоммунэнерго».

- Согласно инвестиционной программе городского филиала, запланирована замена сетей теплоснабжения и водоснабжения протяженностью более трех километров в однотрубном исчислении и порядка одного километра сетей водоотведения. Работы пройдут в микрорайонах «Административный» и «Радужный», а также по улице Нефтяников и в промзоне, - прокомментировали в организации.

Также инвестпрограмма предусматривает завершение строительства центрального теплового пункта №6Б на территории котельной №5 и техническое перевооружение котельной КОС, которую переведут в водогрейный режим работы.

Еще обновление сетей запланировано на улицах Молодежная, Нефтяников, Школьная. Кроме того, не останутся без внимания и сети в районе зданий Хирургического корпуса и Спид-лаборатории. Эти работы выполнят в рамках производственной программы и программы планово-предупредительных ремонтов филиала - коммунальщики заменят около трех километров сетей.