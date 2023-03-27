Ноябрянка, впавшая в алкогольный психоз, гонялась с ножом за сожителем и грозилась его убить

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В Ноябрьске завершилось расследование в отношении местной жительницы, гонявшейся с ножом за своим сожителем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 3 февраля 2023 года. В скорую помощь позвонил мужчина, сообщивший, что его 45-летняя сожительница, находясь в состоянии алкогольного психоза, вооружилась ножом, преследует его и грозится убить.

- Прибывшие медицинские работники не смогли самостоятельно госпитализировать женщину и обратились за помощью к сотрудникам полиции. Когда правоохранители приехали на место, обвиняемая проявила в отношении них агрессию - угрожала ножом и намеревалась нанести увечья, - прокомментировали в ведомстве.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина и в правду страдает психическими расстройствами, вследствие злоупотребления алкоголем, и нуждается в стационарном лечении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением о применении мер медицинского характера направлено в суд.