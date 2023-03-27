Фото: Правительство ЯНАО

Теперь жители Ямала могут покупать лекарства в аптеках по электронному рецепту. Ранее это было доступно только льготной категории пациентов, причем приобрести препараты можно было лишь в больничных аптеках.

Выписывать рецепты врачи будут в информационной системе, используя цифровую подпись. Увидеть его пациенты смогут в мобильном приложении «Мой рецепт», также там можно узнать, в какой ближайшей аптеке находится лекарство.

- Цифровые сервисы не только облегчают труд врача, но и совершенствуют оказание медпомощи. Выписка виртуального документа занимает меньше минуты. Это экономит время медика и пациента. Заполнять массу бумаг, как это было раньше, больше не нужно. Электронный рецепт нельзя потерять, забыть или повредить, он всегда под рукой, - говорит первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Мария Захарова.

Уже сейчас получить электронный рецепт можно в больницах Салехарда, Губкинского, Тарко-Сале, Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. В остальных муниципалитетах проводится апробация сервиса.