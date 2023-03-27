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НовостиОбщество27 марта 2023 3:19

День оленевода в Салехарде посетили более 50 тысяч человек

Об этом сообщил глава города Алексей Титовский
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Весело и с размахом в Салехарде отгремел День оленевода. Минувшим вечером администрация окружной столицы подвела итоги праздника и опубликовала статистические данные.

По информации властей, за два дня мероприятие посетили 50 280 человек, в числе которых не только жители окружной столицы, но и других городов и районов Ямала, а также России.

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

- Это были два потрясающих дня. Мероприятие посетили 50 тысяч гостей! Это по-настоящему внушительная цифра. Наш праздник по праву можно считать одним из самых масштабных, - отметил глава города Алексей Титовский.

Также он поблагодарил организаторов праздника и сообщил, что учреждения культуры и спорта, городское хозяйство, правоохранительные органы и СМИ сработали как одна большая команда.