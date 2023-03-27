Заслуженный геолог России Николай Каленкович стал почетным гражданином Лабытнанги

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Семи лиственницах назвали имена «Почетных граждан города Лабытнанги». Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

Всего в число достойных вошли 13 человек, среди которых заслуженный геолог России и Ямала Николай Степанович Каленкович.

- Вот уже как пять лет он на заслуженном отдыхе, живет в другом регионе страны, но в эти дни совершает «рейс в молодость», - отметила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Трудовую деятельность на Крайнем Севере Николай Степанович начинал в Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Далее уже опытный специалист возглавил работу Полярно-Уральского горно-геологического предприятия. Под его руководством велась промышленная добыча хромитовой руды на месторождении Центральное, а в Харпе построен обогатительный комплекс.

В Лабытнанги геолог встретится со старыми друзьями и бывшими коллегами, посетит учреждения образования и спорта.