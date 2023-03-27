На Ямале 27 марта 2023 года ожидаются сильный ветер и мокрый снег

Погода на Ямале на 27 марта Фото: Вера Зенина

В понедельник, 27 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем - снег, мокрый снег. По западу преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -10…-15 градусов, при натекании облачности до -1. Днем -6…-11 градусов, местами до +1.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -11 градусов, днем -7. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: