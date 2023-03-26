В Муравленко отменили мартовский концерт актера и юмориста Юрия Гальцева

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко отменили концерт актера, юмориста Юрия Гальцева, который должен был пройти 30 марта, из-за болезни артиста. Об этом сообщили в городской администрации.

- Зрителей, купивших билеты, приглашаем в кассу Городского Дома культуры для оформления возврата. При себе необходимо иметь карту, которой производилась оплата покупки, - говорится в официальном сообщении мэрии.

В администрации добавили, что новую дату объявят позже.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что мэр Краснодара выступил против проведения концерта Ани Лорак. Евгений Наумов отметил, что жители против «шоу» тех, кто имеет такую же позицию относительно СВО, как и певица.