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НовостиПроисшествия26 марта 2023 3:03

Жителя Тарко-Сале приговорили к штрафу за то, что он матом послал полицейского в присутствии людей

Теперь ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Теперь ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей

Теперь ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 30 тысяч рублей должен заплатить 30-летний житель Тарко-Сале, который признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в октябре 2022 году в ОМВД России по Пуровскому району сотрудники ППС полиции привезли в участок пьяного местного жителя. Когда он находился в отделе, в присутствии посторонних сил он матом послал полицейского, унизив тем самым его честь и достоинство как представителя власти.

В феврале 2023 году в составе мирового судьи Пуровского судебного района его признали виновным в преступлении. Приговор вступил в законную силу.