Фото: Андрей Воронов, соцсети
В Новом Уренгое простились с Алексеем Бобровым и Кириллом Литвиновым, погибшими в ходе СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Андрей Воронов.
«Сегодня скорбный день. Мы простились с героями. Кирилл Литвинов и Алексей Бобров - пример мужества, верности Родине, присяге и наивысшей воинской чести. Мы в неоплатном долгу перед павшими на рубежах нашей страны», - написал градоначальник.
Фото: Андрей Воронов, соцсети
Также он отметил, что семьи погибших новоуренгойцев могут всегда рассчитывать на поддержку властей.
«Знайте, мы никогда не оставим вас, будем рядом. Помощь и поддержка - наш долг и обязанность», - подчеркнул Андрей Воронов.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в ходе СВО погибли двое жителей Надымского района. Ирек Зиятдинов и Вячеслав Коновалов служили в одном батальоне.