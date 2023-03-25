Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое простились с Алексеем Бобровым и Кириллом Литвиновым, погибшими в ходе СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Андрей Воронов.

«Сегодня скорбный день. Мы простились с героями. Кирилл Литвинов и Алексей Бобров - пример мужества, верности Родине, присяге и наивысшей воинской чести. Мы в неоплатном долгу перед павшими на рубежах нашей страны», - написал градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Также он отметил, что семьи погибших новоуренгойцев могут всегда рассчитывать на поддержку властей.

«Знайте, мы никогда не оставим вас, будем рядом. Помощь и поддержка - наш долг и обязанность», - подчеркнул Андрей Воронов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в ходе СВО погибли двое жителей Надымского района. Ирек Зиятдинов и Вячеслав Коновалов служили в одном батальоне.