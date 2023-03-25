На Ямале 25 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 65 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 65 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 022.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, выздоровели 75 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 14 049 человек с COVID-19, госпитализирован 1 571 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 328 569 случаев. Излечились от коронавируса 11 462 жителя, а 39 - скончались.