В Шурышкарском районе назвали победителей литературной премии имени Ивана Истомина

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе огласили имена лауреатов премии «Народы Арктики» имени известного писателя Ивана Истомина. Ее присуждают каждый год за выдающиеся достижения в различных литературных жанрах и за сохранение северного фольклора.

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 17 заявок и определила самых достойных.

Так, в номинации «За создание произведений в области поэзии (пьесы, стихотворения, поэмы)» лучшей стала Екатерина Дитц из села Горки. «За создание произведений в области прозы (пьесы, рассказы, повести, романы)» награду получила жительница Салехарда Зинаида Лонгортова. Виктор Шестаков из села Питляр оказался первым в номинации «За труды в области краеведения, публицистики, литературоведения, научно-популярной литературы». А Дмитрий Кельчин обошел всех конкурентов в номинации «За сбор, обработку, подготовку к изданию фольклорных материалов народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, коренных малочисленных народов Севера».

Каждый лауреат получит вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.