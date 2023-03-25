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В Салехарде на два дня изменится схема движения городского транспорта. Причина этого - День оленевода, который проходит с 25 по 26 марта, сообщил глава города Алексей Титовский.

Так, с 09:00 субботы и до 19:00 воскресенья будет ограничено движение на участке от лодочной станции по улице Набережная и до стоянки возле дома №42 по улице Комсомольская. А по улице Комсомольская (на участке от улиц Броднева до Гаврюшина) будет действовать одностороннее движение.

Кроме того, в связи с праздником в городе организовали дополнительные 400 парковочных мест. Две стоянки разместили рядом с праздничной площадкой, а также у музея им. Ю.В. Неёлова и школы №2.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.