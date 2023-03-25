В Ноябрьске водитель легковушки спровоцировал ДТП и едва не угробил пассажира

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 24 марта на третьем проезде промзоны в Ноябрьске.

- Около 08:49 утра водитель автомобиля «Lada» не пропустил водителя «Mitsubishi», ехавшего по главной дороге. В результате этого произошло столкновение транспортных средств, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

К несчастью, в аварии есть пострадавший - пассажир отечественной легковушки. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года - 1 431, в которых 6 человек погибли и 64 получили травмы, в том числе 4 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.