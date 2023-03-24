Аэропорт Нового Уренгоя готовится перейти на весенне-летнее расписание

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В предстоящее воскресенье, 26 марта, аэропорт Нового Уренгоя перейдет на весенне-летнее расписание. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Из газовой столицы в летний период запланированы регулярные пассажирские рейсы по 22 направлениям, большинство из них были открыты в прошлом году. Полеты будут выполнять девять авиакомпаний.

Самое популярное направление - Москва, в связи с этим авиакомпании увеличат число рейсов. Среди региональных маршрутов наибольшая интенсивность отмечена на направлениях в Новосибирск, Уфу и Тюмень, куда авиаперевозчики выполняют рейсы ежедневно или несколько раз в день.

Сохраняются и уже привычные для ямальцев города полетов: Горно-Алтайск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Бугульма, Волгоград, Самара, Нижнекамск, Омск, Салехард и другие.

По-прежнему будут доступны и вертолетные регулярные рейсы в Красноселькуп, Антипаюту и на Мыс Каменный.

Полное расписание аэропорта доступно на его официальном сайте.