На Ямале 25 марта 2023 года ожидаются изморозь и гололед

Погода на Ямале на 25 марта Фото: Вера Зенина

В субботу, 25 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах - изморозь и гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура ночью -18…-23 градуса, при натекании облачности -8...-13, по крайнему югу 0...-5, по северо-востоку до -28. Днем -4…-9 градусов, местами -2...+3.

В Салехарде: облачно, утром - снег. Температура ночью -13 градусов, днем -6. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: