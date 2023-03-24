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НовостиЗдоровье24 марта 2023 9:31

На Ямале 24 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 55 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 55 человек. С начала периода количество заболевших достигло 154 957.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровели 53 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 12 493 человека с COVID-19, госпитализировано 1 390 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 562 888 случаев. Излечились от коронавируса 13 443 жителя, а 35 - скончались.