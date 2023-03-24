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НовостиНедвижимость24 марта 2023 8:39

В Губкинском достроят здание будущего ЗАГСа, замороженное 17 лет назад

Об этом сообщил глава города Андрей Воронов
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Губкинском возобновилось строительство еще одного долгостроя - здания, замороженного в 2006 году. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

- Мы приступили к активной стадии строительства нашего знаменитого долгостроя. В нем и расположится наш ЗАГС. Знаю, как вы его ждете. Спустя 17 лет мы достроим этот важный и долгожданный для нашего города объект, - подчеркнул управленец.

Также он сообщил, что помимо дворца бракосочетания в здание переедут управления образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Напоминаем, что ранее в Губкинском возобновилось строительство долгостроев, расположенных в 9-ом и 7-ом микрорайонах. Оба этих объект простояли законсервированными не менее десяти лет.