В Губкинском достроят здание будущего ЗАГСа, замороженное 17 лет назад

Скриншот из видео

В Губкинском возобновилось строительство еще одного долгостроя - здания, замороженного в 2006 году. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

- Мы приступили к активной стадии строительства нашего знаменитого долгостроя. В нем и расположится наш ЗАГС. Знаю, как вы его ждете. Спустя 17 лет мы достроим этот важный и долгожданный для нашего города объект, - подчеркнул управленец.

Также он сообщил, что помимо дворца бракосочетания в здание переедут управления образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Напоминаем, что ранее в Губкинском возобновилось строительство долгостроев, расположенных в 9-ом и 7-ом микрорайонах. Оба этих объект простояли законсервированными не менее десяти лет.