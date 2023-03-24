Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовала пасхальная акция «Светлый ангел», в рамках которой все желающие могут купить симпатичные сувениры и тем самым помочь в реабилитации детей-инвалидов.

Одними из первых в благотворительный проект включились руководители ямальских муниципалитетов, приехавшие в город для участия в совете глав. Они приобрели сувениры и пообщались с юными мастерами, изготовившими их.

Все поделки для «Светлого ангела» готовят воспитанники воскресной школы и их наставники, а также волонтеры. В каждую из своих работ неравнодушные салехардцы добавили любовь и душевное тепло.

Напоминаем, что благотворительная акция «Светлый ангел» проходит по инициативе уполномоченного по правам ребенка на Ямале, салехардской Епархии и фонда «Ямине», кстати, именно туда поступают вырученные средства.

За время существования акции удалось помочь уже 22 юным северянам.