Приуральцу, выкинувшему из окна двухлетнюю внучку свой сожительницы, вынесли суровый приговор

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе осудили жителя Аксарки, который выкинул из окна второго этажа двухлетнюю внучку своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 22 января 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил внучку своей сожительницы из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его раздражал плач ребенка, - рассказали в ведомстве.

К счастью, малышке удалось выжить - падение смягчил лежащий под окнами снег. А замерзнуть девочке не дал сосед обвиняемого. Услышав плач, мужчина выбежал на улицу, занес ребенка в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи.

В ходе предварительного следствия удалось выяснить, что ранее ямалец неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления мужчина отдавал отчет своим действиям.

В итоге суд признал ямальца виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и приговорил его к одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима.