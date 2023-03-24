Тазовские спасатели за сутки вызволили из снежного плена более 20 человек

Прошедшая ночь выдалась нелегкой для сотрудников тазовского подразделения «Ямалспаса». По информации департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, помощь потребовалась сразу 21 человеку.

В разное время от дежурного ЕДДС поступило несколько сообщения. В них говорилось, что требуется эвакуация граждан, у которых транспорт либо застряли в снежных заносах, либо сломался.

Так, несколько человек попали в снежные заносы на дороге между Коротчаево и Тазовским, а в 40 километрах от райцентра помощь потребовалась людям, попавшим в снежный плен. Кроме того, в 7 километрах от поселка у троих граждан сломался автомобиль «Урал».

- На помощь людям выехали 12 спасателей. На снегоболотоходах «ТРЭКОЛ», «Петрович» и снегоходах они эвакуировали в Тазовский 20 человек, в том числе одного ребенка. Одного мужчину, у которого сломался снегоход, доставили в Самбург, - прокомментировали в ведомстве.

Одному человеку потребовалась медицинская помощь, его передали работникам «скорой».