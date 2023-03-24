В Губкинском упавший с крыши кусок льда едва не проломил голову 50-летнему мужчине

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Губкинский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения льдины на человека.

Инцидент произошел 17 марта в 6-м микрорайоне. Утром с крыши дома №16 на 50-летнего мужчину упала тяжелая сосулька. Удар был такой силы, что горожанину пришлось обратиться за медицинской помощью.

- В настоящее время правоохранители осмотрели место происшествия и приступили к комплексу следственных действий. Они позволят выяснить все обстоятельства случившегося, в том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что проблема расчистки крыш от снега и наледи стоит в городе особо остро, яркий пример этого - пострадавшие дети. Так, в 2022 году сошедшая с кровли лавина снега сшибла с ног девочку, а в 2021 году - мальчика.