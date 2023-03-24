Фото: администрация Нового Уренгоя

Завтра, 25 марта, в Новом Уренгое простятся с Алексеем Бобровым и Кириллом Литвиновым, погибшими в ходе СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

Церемония прощания с Алексеем Бобровым пройдет в ритуальном зале по ул. Буровиков, д. 4 с 10:15 до 11:00.

Провожать в последний путь Кирилла Литвинова будут в здании лимбяяхской администрации с 10:00 до 12:30.

Погибших похоронят с воинскими почестями, как и полагается героям.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что погибшего в спецоперации новоуренгойца Ивана Полубеженцева посмертно наградили орденом Мужества.