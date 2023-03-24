В Тазовском районе пьяная мать, зарезавшая сына в рождественскую ночь, предстанет перед судом

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В Тазовском районе осудят 57-летнюю жительницу села Гыда, зарезавшую сына в рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в ночь с 6 на 7 января 2023 года 57-летняя женщина, находившаяся в алкогольном опьянении, повздорила со своим сыном, также употреблявшим спиртное. В ходе ссоры, возникшей из-за личной неприязни, она ударила сына ножом в грудь, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге мужчина 1987 года рождения скончался на месте от полученного ранения. Когда северянка поняла, что натворила, она рассказала о произошедшем родственникам и сотрудникам полиции.

Сейчас женщина находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).