Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальский транспорт перевез в 2022 году более 15 миллионов пассажиров: авиаперевозки - 1,9 миллионов, автомобильный - 94 тысячи, общественный - 13,7 миллиона. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также за прошедший период был реализован ряд крупнейших проектов, основной задачей которых являлось повышение транспортной доступности для жителей округа и развитие качества перевозок.

- Поставленная перед нами задача по развитию транспортной инфраструктуры достигается силами слаженной команды. Мы проводим работу по субсидированию рейсов для сохранения ценовой доступности, а также развиваем транспортную сеть и модернизируем инфраструктуру для повышения комфорта и качества перевозок, - прокомментировал заместитель руководителя ведомства Денис Редькин.

Для удобства ямальцев уже с этого года организованы бесплатные перевозки по автобусному маршруту ж/д вокзал - аэропорт Нового Уренгоя. В состав поезда Новый Уренгой-Казань включен вагон с мягкими креслами самолетного типа. Стоит отметить, что цена на билет будет в 2 раза дешевле плацкарта. Кроме того, в 2023 году начнется строительство привокзальной площади в аэропорту Надыма.