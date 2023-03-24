Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале работает с ограничениями

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале вновь стал доступен для транспорта, но с некоторыми ограничениями. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, участок Аксарка - Салемал - Панаевск открыт с 08:00 до 20:00 для полноприводного транспорта массой до 3,5 тонн. А с 20:00 до 08:00 проехать по дороге могут машины весом уже до 20 тонн. А вот участок от Панаевска до Яр-Сале пока остается закрытым.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных зимников можно получить по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также соответствующая информация размещается на интерактивной карте.

В случае ЧП обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.