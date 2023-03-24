Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском появятся еще пять теплых остановок. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Теплые павильоны установят в летний период в самых востребованных среди тазовчан местах и вблизи социальных объектов, - прокомментировали в мэрии.

Так, новые остановки разместят по улице Маргулова, д. 14 - «Гыданский заповедник», а еще в микрорайоне «Геолог», д. 11. Обновят павильоны по улице Ленина, д. 18 (МФЦ), Маргулова, д. 9 (павильон СПК «Тазовский») и Северной, д. 5 (детский сад «Олененок»). Известно, что все комплексы будут выполнены в едином стиле.

Всего на улицах поселка и в Газ-Сале установлены восемь теплых остановок, пять из которых появились в 2022 году.