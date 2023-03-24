В Салехарде 13-летняя девочка выбежала на дорогу и угодила под автобус

Фото: ОМВД по Салехарду

В Салехарде произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

- В четверг, 23 марта, около 17:00 школьница выбежала на пешеходный переход, расположенный в районе перекрестка улиц Броднева-Мира, при этом на светофоре горел красный сигнал, - прокомментировали в ведомстве.

В результате произошедшего 13-летняя девочка попала под колеса автобуса. Ребенка доставили в приемный покой городской больницы.

Фото: ОМВД по Салехарду

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 26 ДТП, а с начала года - 1 415, в которых 6 человек погибли и 63 получили травмы, в том числе 4 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.