Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе еще двум семьям тундровиков вручили чумовые капиталы. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Заветные сертификаты выдали супругам Николаю Пиналей и Фекле Ледковой, воспитывающим четверых детей: трех сыновей и одну дочку. А в семье Ефима и Елены Ледковых трое детей: двое мальчишек и одна девочка.

- Поздравляю семьи с получением чумового капитала, желаю им крепкого здоровья и благополучия! Пусть в новом жилище никогда не гаснет семейный очаг! - сказал глава района Иван Сакал.

С начала 2023 года в Приуралье выдано уже семь комплектов чумовых капиталов. Напомним, что в него входит все самое необходимое: две ездовые нарты, нюки, брезент, шесты, половые доски и печка.