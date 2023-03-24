Удовлетворенность горячими обедами в школах Салехарда выросла на 36%

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде программа по модернизации школьного питания уже дала свои плоды. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Это уникальный проект, который показал свои результаты достаточно быстро. Если раньше накормить ребят горячим обедом было проблемой, то сегодня удовлетворенность выросла на 36%, - подчеркнул управленец.

Напоминаем, что ранее в городском лицее и школе №1 вместо привычных столовых появились молодежные кафе с разнообразным меню. В этом году запланированы к обновлению столовые в школах №3, №4 и Обдорской гимназии.

С меню на предстоящий учебный год учащиеся могут познакомиться в пришкольных лагерях, также проводится опрос родителей и самих детей. После сбора информации в него внесут корректировки, если понадобится, и запустят в работу.