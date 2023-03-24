Ямальское предприятие расширяет линию по производству корма и лакомств для животных

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» расширяет линию по производству корма и лакомств для животных. Теперь продукцию из экологически чистого и богатого микроэлементами мяса оленя смогут отведать и домашние питомцы: сухой корм и сушеные «вкусняшки», которые можно использовать для игр, дрессировки и поощрения.

Товары продаются в магазинах Салехарда и Лабытнанги. В планах у предприятия - выход на маркетплейсы.

Помимо сухого корма для животных, при производстве которого используется мясокостный фарш и зерно, предприятие выпускает сушеные мясные чипсы, легкие, печень, желудки, почки и аорты.

Открытие линии по изготовлению продукции для животных позволило предприятию выйти на безотходное производство полного цикла.

- Сегодня мы активно готовимся к выходу на новые торговые площадки. Зарегистрировали товарный знак, который у потребителя будет ассоциироваться с нашим округом. Продолжаем совершенствовать новые техники и рецептуры, чтобы обеспечивать качественной продукцией ямальцев, их питомцев, а также достойно представлять Ямал на вновь открывающихся для нас рынках, - говорит директор МУП «МК «Паюта» Алексей Верещак.