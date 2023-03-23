Энергетики направили на защиту окружающей среды в 2022 году более 220 миллионов рублей

Фото: Геннадий Ермаков

Компания «Россети Тюмень» активно заботится об окружающей среде. Только в 2022 году ее работники провели более 100 природоохранных мероприятий на территории Тюменской области, Югры и Ямала. На эти цели было направлено более 220 миллионов рублей.

Среди крупнейших реализованных проектов - высадка 1,3 миллиона саженцев сосны и выпуск свыше 269 тысяч мальков муксуна и краснокнижной стерляди.

Экологические мероприятия компании включают комплекс обязательных мер по охране окружающей среды, компенсационные проекты в рамках инвестиционной программы и «зеленые» инициативы работников.

Для снижения влияния электросетевого комплекса на природу энергетики уменьшают количество выбросов и отходов производства. Так, благодаря принимаемым мерам за два предыдущих года удалось снизить количество отходов на 37% (по отношению к 2020 году). При этом порядка 50% использованных материалов энергетики передают на переработку. Например, в 2022 году объем производственного вторсырья составил почти 1,4 тысяч тонн.

Одним из ключевых направлений экологической политики компании является сохранение биологического разнообразия. Энергетики ежегодно устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ), реализуют компенсационные мероприятия по восстановлению деревьев и восполнению рыбных ресурсов. В 2022 году специалисты установили более 3,5 тысяч ПЗУ на линиях электропередачи и выпустили свыше 269 тысяч мальков в реки Югры и Тюменской области. А общая площадь высаженного энергетиками леса превысила 350 гектаров.

Отметим, что охрана окружающей среды является приоритетом и в повседневной жизни работников энергокомпании. Они регулярно поддерживают экоинициативы, среди которых акции «Чистый город», «Живи лес», «Сад Памяти» и другие. Только в 2022 году в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» и Всемирного дня вторичной переработки было собрано более 70 килограммов пластика и 2 тонн макулатуры.