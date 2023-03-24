На Ямале 24 марта 2023 года штормовой ветер начнет стихать

Погода на Ямале на 24 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 24 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидается снег, по западу преимущественно без осадков, ночью - метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, при натекании облачности -5...-10. Днем -4…-9 градусов, местами до +1.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -12 градусов, днем -7. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: