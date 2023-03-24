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НовостиПроисшествия24 марта 2023 0:00

На Ямале 24 марта 2023 года штормовой ветер начнет стихать

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 24 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 24 марта

Погода на Ямале на 24 марта

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 24 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидается снег, по западу преимущественно без осадков, ночью - метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, при натекании облачности -5...-10. Днем -4…-9 градусов, местами до +1.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -12 градусов, днем -7. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО