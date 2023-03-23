Ноябряне первыми смогут использовать «Единую карту жителя Ямала» в качестве проездного

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска первыми получили возможность использовать «Единую карту жителя Ямала» в качестве льготного проездного на городских маршрутах. Об этом сообщили в городской администрации.

- Данным сервисом могут воспользоваться граждане, которые имеют право на государственную поддержку, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы иметь возможность расплачиваться за проезд, гражданам нужно подключиться к системе «Единая карта жителя Ямала» через мобильное одноименное приложение. Скачать его можно в официальных магазинах Google Play, AppStore, AppGallery, либо через сайт.

Также для доступа к функционалу потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Стоимость месячного проездного билета для льготных категорий составляет 174 рубля, деньги необходимо внести до начала месяца. Количество поездок не ограничено.