Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги сразу три пары поженились на льду «Авангарда». Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

«Поздравляю чету Арефиных, Захарчук и Осадчук с этим во всех смыслах знаменательным событием», - написала градоначальница в своих соцсетях.

Среди молодоженов - профессиональный тренер по фигурному катанию Анна Бобова. Свадьба на льду была мечтой ее детства, которая наконец-то сбылась. Поддержали тренера в ответственный день и ее воспитанницы - танец на льду в исполнении юных спортсменок получился незабываемым.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Также Марина Трескова поблагодарила сотрудников ЗАГСа за их творческий подход в проведении свадебных церемоний.

Всего в красивую дату - 23.03.2023 - скрепили семейные союзы сразу шесть лабытнангских пар.

«Пусть наш заполярный город Лабытнанги станет настоящим месторождением их счастья», - добавила градоначальница.