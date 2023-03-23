Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нефтепроводчики реконструировали пожарное депо на ЛПДС «Западный Сургут» в ХМАО-Югре, увеличив площадь обновленного здания до 950 квадратных метров. Теперь в боксе могут одновременно располагаться до четырех пожарных автомобилей.

По данным пресс-службы АО «Транснефть – Сибирь», цель модернизации – повышение безопасности производства, а также обеспечение оперативного и эффективного реагирования на нештатные ситуации.

В здании депо провели ремонт поста ежедневного технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания и хранения пожарных рукавов. Личный состав теперь будет заниматься в оборудованном специально для него учебном классе. Еще здесь организовали и оснастили пост газодымозащитной службы (она тушит пожары в непригодной для дыхания среде). Проведено благоустройство территории.

Отметим, что пожарное депо оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе шкафами для хранения средств пожарно-технического вооружения, стендом для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальными шкафами и пр. Все помещения оборудованы в соответствии с современными требованиями.

В обновленном здании созданы комфортные условия для круглосуточного несения службы сотрудников пожарной охраны, сформированной из числа профессиональных пожарных отдельного поста 25 ПЧ «20 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)». Расположение депо на территории производственного объекта обеспечивает высокий уровень оперативного реагирования на нештатные ситуации, а современное оснащение позволяет успешно выполнять задачи по защите от пожаров и прочих ЧС.