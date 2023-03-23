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НовостиОбщество23 марта 2023 10:23

В Салехарде организуют онлайн-трансляцию Дня оленевода

Для этого над Полябтой установят семь камер
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде организуют онлайн-трансляцию Дня оленевода. Для этого специалисты компании «Ростелеком» установят над Полябтой семь камер, видео с них будет транслироваться во всех ключевых пабликах округа.

Зрители смогу увидеть все, что происходит на главной сцене, ярмарке, площадках национальных видов спорта, параде оленьих упряжек и гастрономическом фестивале.

- Специально для мероприятия будет построена оптическая магистраль и установлены камеры, которые смогут передавать четкую картинку в любую погоду. Подключиться к просмотру можно из любой точки страны, где есть интернет, - сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.